"Продовжуйте мріяти!" Іран відповів на заяву Трампа про знищення ядерної програми

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в понеділок відхилив пропозицію Дональда Трампа про відновлення переговорів і заперечив його твердження про те, що США знищили іранський ядерний потенціал.

Хаменеї коментував виступ Трампа в ізраїльському парламенті минулого тижня, де той знову порушив можливість домовитися про "мирну угоду" з Іраном після початку перемир'я в секторі Гази.

"Трамп каже, що він є майстром укладення угод, але якщо угода супроводжується примусом і її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а нав'язування і залякування", – сказав аятола.

Він також спробував висміяти неодноразові твердження президента США, що американська операція у червні 2025 року призвела до знищення ядерного потенціалу Ірану.

"Президент США з гордістю заявляє, що вони бомбили і знищили ядерну промисловість Ірану. Дуже добре, продовжуйте мріяти! Який стосунок до Америки має те, чи є в Ірану ядерні об'єкти? Ці втручання є недоречними, неправильними і примусовими", – сказав Хаменеї.

Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів, які закінчилися 12-денною повітряною війною в червні, під час якої Ізраїль і США уразили іранські ядерні об'єкти.

Західні держави звинувачують Іран у таємних спробах створити ядерну бомбу шляхом збагачення урану і вимагають припинення такої діяльності.

Тегеран заперечує наміри використовувати збагачення урану для створення зброї, заявляючи, що програма має виключно цивільне енергетичне призначення.