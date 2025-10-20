"Продолжайте мечтать!" Иран ответил на заявление Трампа об уничтожении ядерной программы

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник отклонил предложение Дональда Трампа о возобновлении переговоров и опроверг его утверждение о том, что США уничтожили иранский ядерный потенциал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хаменеи комментировал выступление Трампа в израильском парламенте на прошлой неделе, где тот вновь затронул возможность договориться о "мирном соглашении" с Ираном после начала перемирия в секторе Газа.

"Трамп говорит, что он является мастером заключения сделок, но если сделка сопровождается принуждением и ее результат заранее определен, то это не сделка, а навязывание и запугивание", – сказал аятолла.

Он также попытался высмеять неоднократные утверждения президента США, что американская операция в июне 2025 года привела к уничтожению ядерного потенциала Ирана.

"Президент США с гордостью заявляет, что они бомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Отлично, продолжайте мечтать! Какое отношение к Америке имеет то, есть ли у Ирана ядерные объекты? Эти вмешательства неуместны, неправильны и принудительны", – сказал Хаменеи.

Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров, но они закончились 12-дневной воздушной войной в июне, во время которой Израиль и США поразили иранские ядерные объекты.

Западные государства обвиняют Иран в тайных попытках создать ядерную бомбу путем обогащения урана и требуют прекращения такой деятельности.

Тегеран отрицает намерения использовать обогащение урана для создания оружия, заявляя, что программа имеет исключительно гражданское энергетическое назначение.