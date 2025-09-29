Євросоюз відновлює санкції проти Ірану за його ядерну програму

Рада ЄС у понеділок погодилася відновити низку санкцій проти Ірану через його ядерну програму, які були призупинені після набуття чинності Спільним всеосяжним планом дій (СВПД, або ядерна угода з Іраном) у 2015 році.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалене після повторного запровадження санкцій ООН, що відбулося у зв’язку з рішенням Ради безпеки ООН не продовжувати скасування санкцій проти Ірану. Це сталося після того, як Франція, Німеччина та Британія залучили механізм "snapback", передбачений у СВПД.

Відновлені сьогодні заходи включають як ті, що були ухвалені Радою безпеки ООН починаючи з 2006 року, так і автономні заходи ЄС.

Вони стосуються заборони на подорожі для окремих осіб, заморожування активів фізичних і юридичних осіб, а також заборони надання їм коштів чи економічних ресурсів. Також вони полягають у економічних і фінансових санкціях, що охоплюють сфери торгівлі, фінансів і транспорту.

На додаток до заборони експорту зброї до Ірану та заборони на передачу будь-яких товарів, матеріалів і технологій, які можуть сприяти збагаченню урану, переробці чи програмам балістичних ракет, заходи включають заборони на імпорт, купівлю та транспортування сирої нафти, природного газу, нафтохімічної і нафтопродуктової продукції та пов’язаних послуг.

Також заборонено продаж чи постачання ключового обладнання для енергетичного сектору; продаж чи постачання золота, інших дорогоцінних металів і діамантів; постачання певного морського обладнання і деякого програмного забезпечення.

ЄС знову запроваджує заморожування активів Центрального банку Ірану та великих іранських комерційних банків.

Крім того, ЄС відновлює заходи для недопущення доступу іранських вантажних літаків до аеропортів Євросоюзу, а також забороняє обслуговування й технічну підтримку іранських вантажних літаків або суден, що перевозять заборонені товари чи матеріали.

Нагадаємо, 28 серпня Франція, Німеччина та Британія повідомили Раді безпеки ООН свою оцінку, що Іран суттєво не виконує зобов’язання за СВПД, чим запустили механізм "snapback", який передбачає повторне введення санкцій ООН після 30-денного періоду.

29 серпня верховний представник ЄС, Франція та Німеччина надіслали Раді ЄС спільну рекомендацію із закликом до відновлення всіх санкцій ЄС, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, які були призупинені чи скасовані за рішенням від 18 жовтня 2015 року.

Тегеран раніше попередив про жорстку реакцію на поновлення санкцій і напередодні сказав, що відкликає своїх послів у Британії, Франції та Німеччині для консультацій.