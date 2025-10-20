WP: на зустрічі з Зеленським Трамп жалівся, що не отримав Нобелівську премію
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським минулого тижня продовжував скаржитися на те, що не отримав Нобелівську премію миру.
Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
"Європейський дипломат, проінформований про зустріч у Білому домі, описав її як сумбурну і сказав, що Трамп "безперервно" говорив про "своє невдоволення тим, що не отримав Нобелівську премію миру", – сказано у публікації.
Щодо врегулювання війни, то повідомлення від Трампа було таким, що "Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко".
Водночас, як відомо, Трамп вийшов із зустрічі із Зеленським із закликом до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, і український президент підтримав цю позицію.
На запитання, чи закликав він Зеленського відмовитися від Донбасу, Трамп пізніше відповів, що ні.
Президент Зеленський розповів, що на зустрічі з Трампом пояснив йому, що позиція України щодо відступу з неокупованих територій східних областей не змінилася.
Нагадаємо, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп цьогоріч не отримав премію миру.