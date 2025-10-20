WP: на встрече с Зеленским Трамп жаловался, что не получил Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на прошлой неделе продолжал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Европейский дипломат, проинформированный о встрече в Белом доме, описал ее как сумбурную и сказал, что Трамп „непрерывно" говорил о "своем недовольстве тем, что не получил Нобелевскую премию мира", – говорится в публикации.

Что касается урегулирования войны, то сообщение от Трампа было таким, что "Россия хочет только Донбасс, и это хорошее соглашение, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".

В то же время, как известно, Трамп вышел со встречи с Зеленским с призывом к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, и украинский президент поддержал эту позицию.

На вопрос, призвал ли он Зеленского отказаться от Донбасса, Трамп позже ответил, что нет.

Президент Зеленский рассказал, что на встрече с Трампом объяснил ему, что позиция Украины относительно отступления с неоккупированных территорий восточных областей не изменилась.

Напомним, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.