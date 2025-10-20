Зеленський каже, що знову пояснив Трампу неприйнятність відступу з Донеччини

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом пояснив йому, що позиція України щодо відступу з неокупованих територій східних областей задля потенційної домовленості про мир не змінилася.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це Зеленський заявив у спілкуванні зі ЗМІ.

Зеленський запевнив, що позиція України щодо вимог РФ відійти без бою з усієї території Донеччини та Луганщини не змінилася і він пояснив це американській стороні.

"Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу", – сказав Зеленський.

Він додав, що акцентував також на спробах Москви нав’язати уявлення, що мешканці регіону хочуть до складу Росії, та що закріплення Росією у власній конституції навіть неокупованих частин кількох українських областей буцімто зробило це для РФ "незворотним фактом".

"Я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", – наголосив Володимир Зеленський.

"Якщо конфігурація, де Америка посередині, – це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам", – додав він.

Нагадаємо, неофіційно повідомляли, що Путін у телефонній розмові з Трампом вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Двоє співрозмовників агентства стверджують, що під час зустрічі з українським лідером Трамп схиляв його погодитися на вимоги Путіна, а також розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і РФ, що збентежило українську делегацію.

Водночас Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину.

