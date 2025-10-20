Трамп заявив, що планує відвідати Китай на початку наступного року

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе, що планує відвідати Китай "досить рано

Трамп сказав, що все ще планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в кінці цього місяця в Південній Кореї.

Раніше цього місяця президент пригрозив додатковими 100% тарифами на китайський імпорт до початку листопада, посилаючись на нові китайські заходи експортного контролю, що ознаменувало значну ескалацію торговельної війни між США та Китаєм.

Трамп заявив, що вищі тарифи набудуть чинності 1 листопада, якщо США і Пекін не зможуть домовитися. Але він висловив оптимізм щодо перспектив угоди, заявивши журналістам, що Китай поводиться дуже "шанобливо" і платить США "величезні суми грошей" у вигляді тарифів.

Тарифи на китайський імпорт наразі становлять 30%.

Трамп заявив, що США також запровадять експортний контроль за "будь-яким критично важливим програмним забезпеченням", починаючи з наступного місяця.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Китай за відмову купувати американські соєві боби та заявив про контрзаходи, якщо китайські імпортери не поновлять закупівлі.

