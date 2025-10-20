Трамп заявил, что планирует посетить Китай в начале следующего года

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, что планирует посетить Китай "довольно рано".

Трамп сказал, что все еще планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в конце этого месяца в Южной Корее.

Ранее в этом месяце президент пригрозил дополнительными 100% тарифами на китайский импорт к началу ноября, ссылаясь на новые китайские меры экспортного контроля, что ознаменовало значительную эскалацию торговой войны между США и Китаем.

Трамп заявил, что более высокие тарифы вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут договориться. Но он выразил оптимизм относительно перспектив сделки, заявив журналистам, что Китай ведет себя очень "уважительно" и платит США "огромные суммы денег" в виде тарифов.

Тарифы на китайский импорт сейчас составляют 30%.

Трамп заявил, что США также введут экспортный контроль за "любым критически важным программным обеспечением", начиная со следующего месяца.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за отказ покупать американские соевые бобы и заявил о контрмерах, если китайские импортеры не возобновят закупки.

