ЄС може класифікувати етанол як небезпечну речовину

Європейський Союз розглядає можливість класифікацію етанолу як небезпечної речовини, що підвищує ризик розвитку раку.

Про це пише Financial Times, передає "Європейська правда".

Класифікація етанолу "небезпечною речовиною" фактично призведе до заборони багатьох засобів для дезінфекції рук та миючих засобів, які використовуються в лікарнях.

Як зазначається, очищувачі на спиртовій основі визнані безпечними в ЄС і з 1990-х років входять до переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Однак 10 жовтня одна з робочих груп Європейського хімічного агентства (ECHA) у своїй внутрішній рекомендації позначила етанол як токсичну речовину, яка підвищує ризик розвитку раку та ускладнень під час вагітності і яку необхідно замінити в мийних та інших засобах.

Відтак комітет агентства, що вивчає активні біоцидні речовини, збереться 24-27 листопада, щоб вирішити, чи класифікувати етанол шкідливим для людини. Після цього він надішле рекомендацію до Європейської комісії, яка прийме остаточне рішення.

ECHA заявило, що якщо її експертний комітет "дійде висновку, що етанол є канцерогенним", вона рекомендуватиме його заміну. Але агентство додало, що він "все одно може бути затверджений для передбачуваного біоцидного використання, якщо це вважається безпечним з огляду на очікувані рівні експозиції або якщо не знайдено альтернатив". Агентство підкреслило, що рішення ще не прийнято.

Галузь охорони здоров'я забила на сполох щодо наслідків такого включення до списку.

"Вплив на лікарні буде величезним. Інфекції, пов'язані з медичним обслуговуванням, щороку вбивають більше людей у всьому світі, ніж малярія, туберкульоз і СНІД разом узяті", – заявила Олександра Петерс з Женевського університету та мережі "Чисті лікарні".

Петерс зазначила, що альтернативи етанолу, такі як ізопропанол, є ще більш токсичними. Вона зазначила, що повторне використання мила займає більше часу і пошкоджує шкіру – одне дослідження показало, що без дезінфікуючого засобу медсестри витрачають 30 хвилин з кожної години операції на миття рук.

Влітку 2024 року суд Європейського Союзу постановив, що реклама дезінфекційних засобів для рук, шкіри та поверхонь із твердженням про те, що вони є "безпечним для шкіри", не є добросовісною і порушує правила ЄС.