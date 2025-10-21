ЕС может классифицировать этанол как опасное вещество

Европейский Союз рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, повышающего риск развития рака.

Об этом пишет Financial Times, передает "Европейская правда".

Классификация этанола "опасным веществом" фактически приведет к запрету многих средств для дезинфекции рук и моющих средств, которые используются в больницах.

Как отмечается, очистители на спиртовой основе признаны безопасными в ЕС и с 1990-х годов входят в перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Однако 10 октября одна из рабочих групп Европейского химического агентства (ECHA) в своей внутренней рекомендации обозначила этанол как токсичное вещество, которое повышает риск развития рака и осложнений во время беременности и которое необходимо заменить в моющих и других средствах.

Поэтому комитет агентства, изучающий активные биоцидные вещества, соберется 24-27 ноября, чтобы решить, классифицировать ли этанол вредным для человека. После этого он направит рекомендацию в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение.

ECHA заявило, что если его экспертный комитет "придет к выводу, что этанол является канцерогенным", оно порекомендует его замену. Но агентство добавило, что он "все равно может быть одобрен для предполагаемого биоцидного использования, если это считается безопасным с учетом ожидаемых уровней экспозиции или если не найдены альтернативы". Агентство подчеркнуло, что решение еще не принято.

Отрасль здравоохранения забила тревогу по поводу последствий такого включения в список.

"Влияние на больницы будет огромным. Инфекции, связанные с медицинским обслуживанием, ежегодно убивают больше людей во всем мире, чем малярия, туберкулез и СПИД вместе взятые", – заявила Александра Петерс из Женевского университета и сети "Чистые больницы".

Петерс отметила, что альтернативы этанолу, такие как изопропанол, являются еще более токсичными. Она отметила, что повторное использование мыла занимает больше времени и повреждает кожу – одно исследование показало, что без дезинфицирующего средства медсестры тратят 30 минут из каждого часа операции на мытье рук.

Летом 2024 года суд Европейского Союза постановил, что реклама дезинфицирующих средств для рук, кожи и поверхностей с утверждением о том, что они являются "безопасными для кожи", не является добросовестной и нарушает правила ЕС.