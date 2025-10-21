Експрем’єр Бельгії отримав високу посаду в ООН

Колишній прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо стане наступним керівником Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Де Кроо, представник фламандської ліберальної партії Open VLD, змінить на цій посаді нинішнього адміністратора ПРООН Ахіма Штайнера, а також обійматиме посаду заступника генерального секретаря, тісно співпрацюючи з головою ООН Антоніу Гутеррішем.

Згідно з повідомленнями, кандидатура де Кроо була висунута після тижневих обговорень після того, як відбіркова комісія не змогла досягти консенсусу, що змусило Гутерріша зробити остаточний вибір. Очікується, що Генасамблея ООН затвердить призначення найближчими днями, і цей крок вважається формальністю.

"Це чудове призначення, це також велика честь для Бельгії", – сказав Пітер Піот, перший і єдиний бельгієць, який досі обіймав посаду заступника генерального секретаря ООН.

"ПРООН є найважливішою організацією ООН, коли йдеться про загальний розвиток. За цю посаду дійсно була величезна конкуренція, країни дуже наполегливо лобіюють її", – додав він.

Адміністратор ПРООН є третьою найвищою посадою в ієрархії ООН після генсекретаря та його заступника. Це також найвища посада за межами Секретаріату ООН, і він є віцеголовою Групи ООН зі сталого розвитку, яка координує всі агентства ООН, що працюють у цій сфері.

За повідомленням фламандського громадського мовника VRT, де Кроо залишить своє місце в бельгійському парламенті, куди він був обраний минулого року. Його замінить Сандро ді Нунціо, який наразі є заступником мера міста Лохрісті у Східній Фландрії. У Бракелі, де де Кроо обіймає посаду мера, Марлін Гізелінк виконуватиме обов'язки мера.

Александр де Кроо, який пішов у відставку після невдалих для своєї партії результатів виборів до Європарламенту в червні 2024 року, раніше натякнув на відхід від політики.

Він виконував обов'язки прем'єра до кінця січня цього року.