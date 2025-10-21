Экс-премьер Бельгии получил высокую должность в ООН

Бывший премьер-министр Бельгии Александр де Кроо станет следующим руководителем Программы развития Организации Объединенных Наций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Де Кроо, представитель фламандской либеральной партии Open VLD, сменит на этом посту нынешнего администратора ПРООН Ахима Штайнера, а также будет занимать должность заместителя генерального секретаря, тесно сотрудничая с главой ООН Антониу Гутерришем.

Согласно сообщениям, кандидатура де Кроо была выдвинута после недельных обсуждений после того, как отборочная комиссия не смогла достичь консенсуса, что вынудило Гутерриша сделать окончательный выбор. Ожидается, что Генеральная ассамблея ООН утвердит назначение в ближайшие дни, и этот шаг считается формальностью.

"Это замечательное назначение, это также большая честь для Бельгии", – сказал Питер Пиот, первый и единственный бельгиец, который до сих пор занимал должность заместителя генерального секретаря ООН.

"ПРООН является важнейшей организацией ООН, когда речь идет об общем развитии. За эту должность действительно была огромная конкуренция, страны очень настойчиво лоббируют ее", – добавил он.

Администратор ПРООН является третьей высшей должностью в иерархии ООН после генерального секретаря и его заместителя. Это также самая высокая должность за пределами Секретариата ООН, и он является вице-председателем Группы ООН по устойчивому развитию, которая координирует все агентства ООН, работающие в этой сфере.

По сообщению фламандского общественного вещателя VRT, де Кроо оставит свое место в бельгийском парламенте, куда он был избран в прошлом году. Его заменит Сандро ди Нунцио, который сейчас является заместителем мэра города Лохристи в Восточной Фландрии. В Бракеле, где де Кроо занимает должность мэра, Марлин Гизелинк будет исполнять обязанности мэра.

Александр де Кроо, который ушел в отставку после неудачных для своей партии результатов выборов в Европарламент в июне 2024 года, ранее намекнул на отход от политики.

Он исполнял обязанности премьера до конца января этого года.