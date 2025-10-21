В Ісландії вперше в історії виявили комарів

Ентомологи підтвердили перший випадок появи на території Ісландії комарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RÚV.

Трьох комарів знайшов ще 16 жовтня учасник Facebook-групи, присвяченої комахам в Ісландії, у муніципалітеті Кйоусаргреппюр на північному заході країни.

Ісландський інститут природничих наук узяв комах на аналіз і підтвердив, що вони справді були комарами.

Ентомолог інституту Маттіас Альфредссон розповів, що йдеться про вид Culiseta annulata, який дуже стійкий до холоду. Тому ймовірно, що комарі залишаться в Ісландії назавжди.

За словами Маттіаса, раніше комарі на територію Ісландії потрапляли тільки в літаках, тож це перший випадок, коли комар був знайдений на ісландській землі.

Науковці передбачали, що комарі зрештою дістануться Ісландії, особливо після того, як у 2015 році тут уперше оселилися мошки.

