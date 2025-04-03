У Франції судять хлопця, який задля соцмереж ловив сотні їжаків

У Франції почався суд над молодим чоловіком, який упродовж кількох років ловив та утримував в неволі їжаків задля хайпу у TikTok, від його дій постраждали понад 250 звірів.

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

У середу 2 квітня у місті Лібурн, що біля Бордо, почався розгляд справи 24-річного місцевого мешканця за те, що він систематично ловив їжаків і утримував в неволі, щоб знімати контент для соцмереж. Для ефективнішого пошуку він використовував своїх собак.

У своєму TikTok він публікував відео з десятками їжаків, поміщених у клітки.

Молодий чоловік визнав, що за чотири роки, з 2020 по 2024-й, впіймав з такою метою понад 250 їжаків, а "персональним рекордом" були 32 їжаки за дві години. Він стверджує, що після фото- і відеозйомок відпустив усіх назад у природу.

Розслідування почалося, коли на його TikTok звернули увагу в Офісі захисту біорізноманіття.

Прокуратура просить для нього покарання у вигляді 210 годин громадських робіт і штраф у розмірі 300 євро, тоді як в зоозахисних асоціаціях закликають до багатотисячного штрафу, щоб цей випадок став повчальним уроком для інших.

У Франції їжаки є захищеним видом. За останнє десятиріччя чисельність популяції, залежно від регіону, скоротилась на 16-33% – через масове застосування пестицидів, зменшення чисельності комах, якими їжаки харчуються, та збиття автомобілями.

Нагадаємо, нещодавно німецький суд скасував тримісячне тимчасове перекриття доріг для захисту мігруючих ропух.

У лютому в англійському місті Бат на шість тижнів перекрили автомобільну дорогу, аби захистити тисячі жаб, ропух і тритонів, які прямують до місцевого озера для розмноження.