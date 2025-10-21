В Исландии впервые в истории обнаружили комаров
Энтомологи подтвердили первый случай появления на территории Исландии комаров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.
Трех комаров нашел еще 16 октября участник Facebook-группы, посвященной насекомым в Исландии, в муниципалитете Кйоусаргреппюр на северо-западе страны.
Исландский институт естественных наук взял насекомых на анализ и подтвердил, что они действительно были комарами.
Энтомолог института Маттиас Альфредссон рассказал, что речь идет о виде Culiseta annulata, который очень устойчив к холоду. Поэтому вероятно, что комары останутся в Исландии навсегда.
По словам Маттиаса, раньше комары на территорию Исландии попадали только в самолетах, поэтому это первый случай, когда комар был найден на исландской земле.
Ученые предполагали, что комары в конце концов доберутся до Исландии, особенно после того, как в 2015 году здесь впервые поселились мошки.
