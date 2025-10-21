У Пентагоні слідом за Білим домом скотились у вульгарщину в розмові з журналістом

Головний речник Пентагону Шон Парнелл відповів вульгарним "жартом" на запит журналіста видання HuffPost про кольори краватки його шефа Піта Гегсета, які нагадують прапор Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Журналіст HuffPost С.Е. Датей запитав у Парнелла про краватку Гегсета, яку він носив під час візиту до Білого дому президента України Володимира Зеленського. Її схожість з прапором Росії збудила кремлівську пропаганду.

Фото: Getty Images

На питання про походження краватки головний речник Пентагону відповів: "Її твоя мамця купила – це патріотична американська краватка, дебіл".

Журналіст HuffPost уточнив, чи знає Гегсет про кодекс прапора США, який забороняє використовувати прапор як одяг. Цього разу відповіла інша речниця Пентагону:

"Якщо любити свою країну настільки, щоб представляти її з голови до ніг, що є злочином в очах лівацького блогу під назвою HuffPost, то вважайте міністра Гегсета винним. Він патріот, який шанує цю країну і наш прапор".

Це не перший випадок публічної комунікації Білого дому з журналістами, яка межує з вульгарністю.

Нагадаємо, минулого тижня речниця Білого дому Керолайн Левітт і керівник комунікацій Білого дому Стівен Чунг у відповідь на запитання журналіста The Huffington Post про те, хто запропонував Будапешт як місце зустрічі лідерів США і РФ, відповіли: "Мамця твоя".

Левітт після цього виклала скриншот листування з журналістом, назвавши його "лівацьким писакою", який "розсилає методички демократів".