Речниця Трампа похизувалась вульгарним жартом про "мамцю" у відповідь на запит журналіста
Новини — Понеділок, 20 жовтня 2025, 21:34 —
Речниця Білого дому Керолайн Левітт у понеділок виклала скриншот переписки з журналістом The Huffington Post С.Е. Датеєм, у якому відповіла на його запит вульгарним жартом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Минулого тижня Левітт, а також керівник комунікацій Білого дому Стівен Чунг у відповідь на запитання журналіста The Huffington Post про те, хто запропонував Будапешті як місце зустрічі лідерів США і РФ, відповіли: "Мамця твоя".
Тепер речниця сама опублікувала на Х скриншот переписки з автором запиту Датеєм, додавши "для контексту", що він – "лівацький писака, який роками послідовно атакував президента США і постійно бомбардує мій телефон методичками демократів".
For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.– Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025
Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us
"Активісти, які видають себе за справжніх репортерів, завдають шкоди професії", – написала Левітт.
С.Е. Датей у відповідь на пост речниці Білого дому написав таке: "Попустило? А тепер на питання хоч відповісте? Прошу і дякую".
Зазначимо, що Білий дім уже не вперше під приводом боротьби з "лівацтвом" та "активізмом" обмежує діяльність журналістів, які критикують Дональда Трампа або незгодні з політикою його адміністрації.
Минулого тижня Пентагон скасував акредитацію майже усіх журналістів, за винятком однієї кабельної мережі, за незгоду з драконівськими правилами.
У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати нав’язувану адміністрацією Трампа назву "Американська затока" замість Мексиканської.