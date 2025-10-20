Речниця Трампа похизувалась вульгарним жартом про "мамцю" у відповідь на запит журналіста

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у понеділок виклала скриншот переписки з журналістом The Huffington Post С.Е. Датеєм, у якому відповіла на його запит вульгарним жартом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Левітт, а також керівник комунікацій Білого дому Стівен Чунг у відповідь на запитання журналіста The Huffington Post про те, хто запропонував Будапешті як місце зустрічі лідерів США і РФ, відповіли: "Мамця твоя".

Тепер речниця сама опублікувала на Х скриншот переписки з автором запиту Датеєм, додавши "для контексту", що він – "лівацький писака, який роками послідовно атакував президента США і постійно бомбардує мій телефон методичками демократів".

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us – Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

"Активісти, які видають себе за справжніх репортерів, завдають шкоди професії", – написала Левітт.

С.Е. Датей у відповідь на пост речниці Білого дому написав таке: "Попустило? А тепер на питання хоч відповісте? Прошу і дякую".

Зазначимо, що Білий дім уже не вперше під приводом боротьби з "лівацтвом" та "активізмом" обмежує діяльність журналістів, які критикують Дональда Трампа або незгодні з політикою його адміністрації.

Минулого тижня Пентагон скасував акредитацію майже усіх журналістів, за винятком однієї кабельної мережі, за незгоду з драконівськими правилами.

У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати нав’язувану адміністрацією Трампа назву "Американська затока" замість Мексиканської.