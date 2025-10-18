"Твоя мама": у Трампа нахамили журналістам через запитання про Будапешт

У пресслужбі Білого дому вульгарно відповіли Huffington Post у відповідь на звичайне питання про те, чому лідери США і РФ обрали місцем зустрічі Будапешт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили Huffington Post.

Журналісти надіслали ключовим речникам Білого дому запитання щодо того, хто запропонував столицю Угорщини Будапешт для очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та правителя РФ, про яку вони домовилися в телефонній розмові 16 жовтня.

Зокрема, у виданні нагадали про болючий для України досвід Будапештського меморандуму – з гарантіями безпеки в обмін на відмову від успадкованої з СРСР ядерної зброї.

"HuffPost запитав Білий дім, хто обрав Будапешт. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівіт через кілька хвилин відповіла фразою "Твоя мама", – розповіли журналісти.

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Ченг за хвилину повторив те саме.

Цей "жарт" вживається, у тому числі у США, у вульгарному значенні, яке є очевидним для американських журналістів у цій відповіді Білого дому.

HuffPost перепитали, чи речниця вважає цю відповідь смішною.

"Для мене смішно, що ви взагалі вважаєте себе журналістом. Ви ультраліві писаки, яких ніхто не сприймає серйозно, включно з вашими колегами у медіа, вам це просто не кажуть в обличчя. Припиніть писати мені ваші неоригінальні, упереджені, беззмістовні запитання", – цитують відповідь Лівітт у публікації.

"Ми продовжимо ставити запитання речникам Трампа, особливо ті, на які вони не хочуть відповідати. Дражнилки рівня шкільного двору не зупинять нас", – зазначили у новині.

Раніше цього тижня Пентагон скасував акредитацію майже усіх журналістів за незгоду з драконівськими правилами.

У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати нав’язувану адміністрацією Трампа назву "Американська затока" замість Мексиканської. У квіті Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь AP у президентському пулі журналістів.

Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.