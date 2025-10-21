В Пентагоне вслед за Белым домом скатились в вульгарщину в общении с журналистом

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил вульгарной "шуткой" на вопрос журналиста издания HuffPost о цветах галстука его шефа Пита Хегсета, напоминающих флаг России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Журналист HuffPost С.Е. Датей спросил у Парнелла о галстуке Хегсета, который был на нем во время визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Его сходство с флагом России взбудоражило кремлевскую пропаганду.

Фото: Getty Images

На вопрос о происхождении галстука главный спикер Пентагона ответил: "Его твоя мама купила – это патриотический американский галстук, дебил".

Журналист HuffPost уточнил, знает ли Хегсет о кодексе флага США, который запрещает использовать флаг в качестве одежды. На этот раз ответила другая пресс-секретарь Пентагона:

"Если любить свою страну настолько, чтобы представлять ее с головы до ног, что является преступлением в глазах левацкого блога под названием HuffPost, то считайте министра Хегсета виновным. Он патриот, который уважает эту страну и наш флаг".

Это не первый случай публичной коммуникации Белого дома с журналистами, которая граничит с вульгарностью.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и руководитель коммуникаций Белого дома Стивен Чунг в ответ на вопрос журналиста The Huffington Post о том, кто предложил Будапешт как место встречи лидеров США и РФ, ответили: "Твоя мама".

Левитт после этого выложила скриншот переписки с журналистом, назвав его "левацким писакой", который "рассылает методички демократов".