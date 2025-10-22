Ув’язненому експрезиденту Франції Ніколя Саркозі, який розпочав відбувати свій 5-річний термін за вироком у "лівійській" справі, надали додаткову цілодобову охорону з двох поліцейських, що здивувало персонал в’язниці.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Після безпекових оцінок Міністерства внутрішніх справ, Саркозі у в’язниці надали цілодобову охорону – двоє поліцейських зі служби захисту перебуватимуть з ним 24/7, щоб гарантувати його фізичну безпеку.

Тілоохоронці будуть чергувати на вході до камери та супроводжувати експрезидента всюди – на прогулянках, у спортзалах, бібліотеці чи під час візиту до лікаря, попри те, що для нього від початку передбачили такий режим пересування за межами камери, щоб він ніколи не перетинався з іншими в’язнями.

За даними журналістів, таке рішення є вкрай рідкісним і здивувало персонал в’язниці.

Нагадаємо, 21 жовтня Саркозі прибув до в’язниці La Santé в районі Монпарнас, на півдні Парижа, щоб відбувати свій 5-річний термін за вироком у "лівійській" справі. Минулої п’ятниці чинний президент Емманюель Макрон прийняв Саркозі у Єлисейському палаці.

25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що Саркозі повинен відбути 5 років ув’язнення.

Паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином". Саркозі було надано 18 днів після винесення рішення на "організацію свого професійного життя".