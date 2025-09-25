Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у "лівійській справі"

Суд у Франції визнав частково винним експрезидента Ніколя Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Суд визнав Саркозі винним в "участі у злочинній змові" у 2005-2007 роках, але виправдав за звинуваченням про розкрадання державних коштів та пасивну корупцію.

Суд дійшов висновку, що нелегального фінансування його президентської кампанії у 2007 році не було.

Прокурори просили для Саркозі 7 років в’язниці, штраф у розмірі 300 тисяч євро і п'ятирічну заборону обіймати державні посади. Вирок ще не оголошено.

Окрім Саркозі, у справі проходять ще 11 осіб, у тому числі колишні члени уряду.

Колишнього керівника апарату Саркозі Клода Геана (для якого це вже не перший вирок) визнали винним у пасивній корупції за те, що він прийняв 500 000 євро, а також винним у підробках документів і "торгівлі впливом".

Ексміністра Бріса Ортфе визнали винним в "участі у злочинній змові", але виправдали за іншими звинуваченнями.

Бізнесмена Александра Джухрі, який був посередником між оточенням Саркозі й Каддафі, визнали винним у корупції і торгівлі впливом.

Зазначимо, один з ключових фігурантів справи, бізнесмен Зіад Так’єддін, раптово помер цього тижня у віці 75 років.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

