Заключенному экс-президенту Франции Николя Саркози, который начал отбывать свой 5-летний срок по приговору по "ливийскому" делу, предоставили дополнительную круглосуточную охрану из двух полицейских, что удивило персонал тюрьмы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После оценок безопасности Министерства внутренних дел, Саркози в тюрьме предоставили круглосуточную охрану – двое полицейских из службы защиты будут находиться с ним 24/7, чтобы гарантировать его физическую безопасность.

Телохранители будут дежурить на входе в камеру и сопровождать экс-президента повсюду – на прогулках, в спортзалах, библиотеке или во время визита к врачу, несмотря на то, что для него изначально предусмотрели такой режим передвижения за пределами камеры, чтобы он никогда не пересекался с другими заключенными.

По данным журналистов, такое решение является крайне редким и удивило персонал тюрьмы.

Напомним, 21 октября Саркози прибыл в тюрьму La Santé в районе Монпарнас, на юге Парижа, чтобы отбывать свой 5-летний срок по приговору по "ливийскому" делу. В прошлую пятницу действующий президент Эмманюэль Макрон принял Саркози в Елисейском дворце.

25 сентября суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" – о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Суд постановил, что Саркози должен отбыть 5 лет заключения.

Парижский суд постановил, что приговор вступает в силу немедленно, а не приостановил его до апелляции, ссылаясь на "серьезность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением". Саркози было предоставлено 18 дней после вынесения решения на "организацию своей профессиональной жизни".