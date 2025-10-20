Макрон прийняв експрезидента Франції Саркозі за кілька днів до його увʼязнення

Колишній лідер Франції Ніколя Саркозі минулого тижня відвідав президента Емманюеля Макрона в Єлисейському палаці за кілька днів до початку відбування свого тюремного терміну.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AFP повідомили в Єлисейському палаці.

У Єлисейському палаці не повідомили деталей зустрічі Макрона та Саркозі, але сам Макрон захистив це рішення під час понеділкового саміту лідерів країн Середземномор'я ЄС у Словенії.

"З людського погляду для мене було нормальним прийняти одного зі своїх попередників у цій ситуації", – сказав французький президент.

25 вересня Ніколя Саркозі був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення у межах справи про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії. Він почне відбувати покарання з 21 жовтня у вʼязниці Сант у 16-му окрузі Парижа.

Саркозі, перший експрезидент в сучасній історії Франції, який був засуджений до в'язниці, наполягає на своїй невинуватості і опротестував рішення про ув'язнення, очікуючи на результати апеляції.

Але паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином".