Зеленський анонсував нову угоду з Європою як складову гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку "абсолютно нової" угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що станом на середу почали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом тижня очікуються важливі заходи.

"Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково",- заявив Зеленський.

"Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні", – додав він.

Також Зеленський бачить зв’язок між небажанням США на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що Москва продовжила ухилятися від переговорів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Європа та Україна готують свою пропозицію з 12 пунктів для припинення війни з Росією.