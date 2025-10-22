Укр Рус Eng

Зеленський анонсував нову угоду з Європою як складову гарантій безпеки

Новини — Середа, 22 жовтня 2025, 08:07 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку "абсолютно нової" угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні. 

Президент повідомив, що станом на середу почали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом тижня очікуються важливі заходи. 

"Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково",-  заявив Зеленський. 

"Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні", – додав він.

Також Зеленський бачить зв’язок між небажанням США на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що Москва продовжила ухилятися від переговорів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Європа та Україна готують свою пропозицію з 12 пунктів для припинення війни з Росією.

