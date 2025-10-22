Зеленский анонсировал новое соглашение с Европой как составляющую гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке "абсолютно нового" соглашения с европейскими партнерами, которое должно стать составляющей гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Президент сообщил, что по состоянию на среду начали завершающий этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими партнерами и в течение недели ожидаются важные мероприятия.

"Первое – будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение о наших оборонных возможностях. Соглашение, которое будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей в долгосрочной перспективе", – заявил Зеленский.

"Сейчас детали еще рано называть – все будет на неделе", – добавил он.

Также Зеленский видит связь между нежеланием США на этом этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что Москва продолжила уклоняться от переговоров.

Напомним, по данным СМИ, Европа и Украина готовят свое предложение из 12 пунктов для прекращения войны с Россией.