Зеленський: дії РФ показали, Tomahawk є для неї впливовою "картою" Трампа

Президент України Володимир Зеленський бачить зв’язок між тим, що Москва продовжила ухилятися від переговорів, та небажанням США на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Президент нагадав, що Україна погодилась на мирні пропозиції президента США Дональда Трампа і що на останній зустрічі вони домовились, що спробують працювати над зупинкою бойових дій по поточній лінії фронту.

"Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну", – зазначив Зеленський.

"Дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що "томагавки" – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно", – додав він.

Західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Дональда Трампа й Владіміра Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.