ЗМІ: Європа та Україна готують пропозицію з 12 пунктів для припинення війни з Росією

Європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни Росії на нинішніх лініях бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За словами людей, знайомих з цим питанням, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Після того, як Росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо Росія знову нападе на Україну.

Москва і Київ розпочнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої землі російською, кажуть джерела.

Досі Росія відкидала заклики припинити бойові дії на існуючих лініях, незважаючи на масові жертви у війні, яка триває вже четвертий рік.

Деталі плану ще допрацьовуються і можуть змінитися, застерігають співрозмовники агентства. Будь-яка пропозиція також потребуватиме підтримки з боку Вашингтона, і європейські посадовці можуть відвідати США цього тижня.

Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори.

Європейські лідери заявили у вівторок, що вони "рішуче підтримують" негайне припинення війни Росії в Україні на існуючих позиціях, щоб створити умови для мирних переговорів.

Президент США заявив після зустрічі з Зеленським, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни, та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Також ЗМІ писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.