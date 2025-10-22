Сікорський поглузував з Сійярто, якому не сподобались погрози посадити літак з Путіним

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував польського колегу Радослава Сікорського за заяви про літак лідера Росії Владіміра Путіна, той відреагував.

Обмін різкими заявами глав МЗС Угорщини і Польщі відбувся у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сійярто поширив новину про те, що Радослав Сікорський не виключив, що якщо кремлівський правитель дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити.

Сікорський зазначив, що не може гарантувати того, що "незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Владіміром Путіним на борту".

"Чи говорить Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився видати терориста, який підірвав газопровід "Північний потік-2"?" – прокоментував Сійярто.

Реакція Сікорського не забарилася. Він заявив, що пишається рішенням польського суду, а також побажав успіхів командувачу українських Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді у спробах вивести з ладу нафтопровід "Дружба".

"Петре, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба більше, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизнику, майору Мадяру, нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", – написав Сікорський.

Нагадаємо, наприкінці серпня Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" українському командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вкрай жорстко відреагував на таке рішення Угорщини.

А Сікорський запросив до Польщі Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.