Сікорський проігнорував санкції Угорщини і запросив "Мадяра" до Польщі

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський запросив до Польщі командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

Про це Сікорський написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник польського МЗС, у той час, коли російські ракети атакують Київ, "Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України".

"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", – написав він.

Нагадаємо, глава угорського МЗС Петер Сійярто, оголошуючи санкції проти "Мадяра", заявив, що вони передбачають заборону на "в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

Коментуючи це рішення, сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".