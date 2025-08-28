Сибіга дорікнув Сійярто: російський трубопровід важливіший за вбитих українських дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вкрай жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни командувачу української військової частини, відповідальному за атаку на нафтопровід "Дружба".

Про це міністр написав у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Раніше цього дня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командиру військової частини, відповідальної за цю атаку.

Сибіга розкритикував публікацію, в якій Сійярто оголосив про це рішення та у якій назвав дії України "атакою на суверенітет" Угорщини.

"Наскільки безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії", – написав Сибіга.

Він додав, що у справі заборони в’їзду Україна вживе дзеркальних заходів.

14 людей, серед яких троє дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.

Уряд Угорщини не засудив цю атаку, хоча президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує на реакцію Будапешта, що неодноразово закликав до миру з Росією.

