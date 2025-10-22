Сикорский посмеялся над Сийярто, которому не понравились угрозы посадить самолет с Путиным

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал польского коллегу Радослава Сикорского за заявления о самолете лидера России Владимира Путина, тот отреагировал.

Обмен резкими заявлениями глав МИД Венгрии и Польши произошел в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сийярто распространил новость о том, что Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту".

"Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод "Северный поток-2"?" – прокомментировал Сийярто.

Реакция Сикорского не заставила себя ждать. Он заявил, что гордится решением польского суда, а также пожелал успехов командующему украинских Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди в попытках вывести из строя нефтепровод "Дружба".

"Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору "Мадяру", наконец удастся вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", – написал Сикорский.

Напомним, в конце августа Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" украинскому командующему Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на такое решение Венгрии.

А Сикорский пригласил в Польшу Роберта Бровди, известного под позывным "Мадяр", несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.