Колишній суперник Санду не зміг стати спікером парламенту Молдови

Парламент Молдови на першому засіданні в середу переобрав лідера партії влади PAS Ігоря Гросу спікером парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На установчому засіданні молдовські депутати висунули двох кандидатів на посаду голови парламенту. PAS запропонувала на цю посаду Гросу, який був спікером і в попередньому скликанні.

Натомість опозиційний блок "Альтернатива" висунув колишнього генпрокурора Александра Стояногло, який кинув виклик Маї Санду на президентських виборах у жовтні 2024 року.

Під час таємного голосування кандидатуру Гросу підтримали 55 депутатів, за Стояногло проголосували 32 парламентарі.

16 жовтня Конституційний суд Молдови затвердив результат виборів. У парламенті буде шість політичних партій та блоків: PAS із 55 мандатами, "Патріотичний блок" з 26 місцями, "Альтернатива" з 8 мандатами, "Наша Партія" і "Демократія вдома", у яких по 6 мандатів.

Президентка Молдови Мая Санду виступила на установчому засіданні нового парламенту, заявивши, що депутати цього скликання повинні привести країну до Європейського Союзу.