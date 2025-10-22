Бывший соперник Санду не смог стать спикером парламента Молдовы

Парламент Молдовы на первом заседании в среду переизбрал лидера партии власти PAS Игоря Гросу спикером парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На учредительном заседании молдавские депутаты выдвинули двух кандидатов на пост председателя парламента. PAS предложила на эту должность Гросу, который был спикером и в предыдущем созыве.

Вместо этого оппозиционный блок "Альтернатива" выдвинул бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который бросил вызов Майи Санду на президентских выборах в октябре 2024 года.

Во время тайного голосования кандидатуру Гросу поддержали 55 депутатов, за Стояногло проголосовали 32 парламентария.

16 октября Конституционный суд Молдовы утвердил результат выборов. В парламенте будет шесть политических партий и блоков: PAS с 55 мандатами, "Патриотический блок" с 26 местами, „Альтернатива" с 8 мандатами, "Наша Партия" и "Демократия дома", у которых по 6 мандатов.

Президент Молдовы Мая Санду выступила на учредительном заседании нового парламента, заявив, что депутаты этого созыва должны привести страну в Европейский Союз.