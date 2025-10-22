Санду заявила, що новий парламент повинен привести країну в ЄС

Президентка Молдови Мая Санду виступила 22 жовтня на установчому засіданні нового парламенту, заявивши, що депутати цього скликання повинні привести країну до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Санду зазначила, що на виборах 28 вересня жителі Молдови "обрали мир, розвиток і європейський курс", але попередила про небезпеку іноземного впливу на демократичні процеси.

Вона підкреслила, що пріоритетом нового парламенту має стати європейська інтеграція Молдови.

"Попри всі наші зусилля на національному рівні, ми будемо під захистом тільки після завершення процесу європейської інтеграції. Після голосування громадян 28 вересня новий законодавчий орган покликаний виконати завдання, прописане в конституції, – привести країну до Європейського Союзу", – заявила Санду.

Вона закликала депутатів кинути всі сили на гармонізацію національного законодавства з європейським і прийняття нормативних актів, необхідних для просування переговорного процесу.

"Я знаю, що рух вперед вимагає зусиль, терпіння і мужності. Але наша країна щоразу доводила, що вміє підніматися, збиратися і рухатися далі. Європейська інтеграція – це шлях, завдяки якому ця мрія стане реальністю", – сказала вона.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Молдова може стати членом Європейського Союзу до 2028 року.

У липні Санду заявляла, що Молдова може у 2028 році стати членом Європейського Союзу аби принаймні завершити всі формальні процедури для вступу.

Днями ЗМІ повідомили, що у ЄС обговорюють нову модель вступу для України і Молдови – без повного права голосу.