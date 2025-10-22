19-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалений до ранку 23 жовтня

Посли ЄС домовилися затвердити новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії за письмовою процедурою, яка триватиме до 8 ранку 23 жовтня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили дипломати ЄС, обізнані з перебігом засідання послів Євросоюзу (Coreper) у Брюсселі 22 жовтня.

19-й пакет санкцій проти Росії ухвалять за письмовою процедурою до ранку четверга, 23 жовтня.

"На засіданні Coreper сьогодні посли досягли єдності щодо 19-го пакета санкцій. Було прийняте рішення про його ухвалення за письмовою процедурою", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

"Письмова процедура триватиме до 8 ранку", – уточнив інший дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше прогнозувала, що затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії може статись 23 жовтня під час засідання Європейської ради.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Також свої заперечення висувала Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank накладені Росією штрафи, але безуспішно.