19-й пакет санкций ЕС против России будет принят до утра 23 октября

Послы ЕС договорились утвердить новый, 19-й пакет санкций Европейского Союза против России по письменной процедуре, которая продлится до 8 утра 23 октября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили дипломаты ЕС, осведомлённые о ходе заседания послов Евросоюза (Coreper) в Брюсселе 22 октября.

19-й пакет санкций против России примут по письменной процедуре до утра четверга, 23 октября.

"На заседании Coreper сегодня послы достигли единства по 19-му пакету санкций. Было принято решение о его утверждении по письменной процедуре", – рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".

"Письменная процедура продлится до 8 утра", – уточнил другой дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас ранее прогнозировала, что утверждение 19-го пакета санкций против России может состояться в четверг во время заседания Европейского совета.

Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозилось позицией Словакии, которая требовала от Еврокомиссии учесть её замечания относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоресурсы.

Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank наложенные Россией штрафы, но безуспешно.