ЗМІ: у Будапешті погодили проведення ЛГБТ-прайду у червні

Угорська поліція заявила, що не перешкоджатиме нікому взяти участь у прайді, який відбудеться наступного місяця у Будапешті.

Про це заявив Politico представник поліції, передає "Європейська правда".

Представник заявив, що поліція Будапешта схвалила проведення прайду, а також видала розпорядження щодо обмеження трьох контрдемонстрацій. Подія має відбутися 27 червня.

Попередник глави уряду Петера Мадяра, експрем'єр-міністр Віктор Орбан, був відомий тим, що його уряд жорстко обмежував права ЛГБТ-спільноти. На початку 2025 року угорський парламент ухвалив закон, який зрештою призвів до заборони прайду.

Однак мер Будапешта Гергей Карачоні знайшов лазівку в законі та провів марш минулого року попри заборону. У ньому взяли участь понад 100 тисяч людей.

Карачоні привітав скасування заборони на проведення прайду цього року.

"Це правильне рішення. Воно демонструє, що, попри задушливий політичний клімат останніх півтора десятиліття, культура свободи в Угорщині вистояла", – наголосив він.

Нагадаємо, Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

У квітні 2026 року Суд Європейського Союзу визнав, що Угорщина порушила право ЄС, ухваливши закон, який стигматизує та маргіналізує ЛГБТ+ осіб.