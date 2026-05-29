Фінляндія надає Україні пакет військової допомоги на понад 125 млн євро

Фінляндія ухвалила рішення про відправлення Україні 33-го пакета військової допомоги.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Вартість обладнання, що надсилається цього разу, становить приблизно 128 млн євро. Як зазначається, загалом Фінляндія вже поставила Україні оборонного обладнання на суму 3,4 млрд євро.

Цей останній пакет включає як передачу з запасів Збройних сил, так і зброю, закуплену у вітчизняної промисловості.

"Україна продовжує потребувати підтримки своїх західних союзників у своїй оборонній боротьбі. Росія вже п’ятий рік поспіль веде свою злочинну агресивну війну. Фінляндія зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це також зміцнює оборонну промислову базу Фінляндії", – заявив глава оборонного відомства країни Антті Хяккянен.

Напередодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Швеція виділила Україні новий пакет допомоги на суму $2,7 млрд.

Тоді ж прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.