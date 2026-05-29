У Парижі очікують на пік спеки

За прогнозами, рекордна спека, що накрила Європу, досягне свого піка в Парижі найближчими двома днями, але вже в неділю очікується полегшення.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними державної метеослужби Météo-France, денна температура в столиці Франції в п'ятницю та суботу сягатиме 35 градусів.

Органи охорони здоров'я пов'язують щонайменше сім смертей з екстремальними температурами.

У Парижі та на заході Франції оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Хвиля спеки на початку сезону, спричинена антициклоном, викликає занепокоєння щодо здатності Європи адаптуватися до екстремальних умов на континенті, який нагрівається найшвидше.

Метеорологи зазначають, що довгострокові прогнозні моделі вказують на посилення екстремальних температур, посух та хвиль спеки в найближчі місяці.

Міська влада Парижа відкрила приміщення з кондиціонерами у всіх 20 районних ратушах столиці, а також у публічних бібліотеках і музеях, де відвідувачі могли знайти прихисток від спеки.

Місто також відкрило 1 400 громадських охолоджувальних центрів у парках та інших муніципальних об'єктах і встановило великі громадські навіси для створення тіні.

Парижани та туристи також охолоджуються в садах Трокадеро навпроти Ейфелевої вежі та ігнорують заборони на купання, щоб скупатися в каналі Сен-Мартен.

Хвиля спеки спричинила перебої в русі поїздів, особливо на південно-східній залізничній мережі, де високі температури призвели до провисання повітряних електричних проводів.

Прохолодні західні вітри вже знизили температуру у Великій Британії та поблизу атлантичного узбережжя у Франції. До неділі по всій Франції очікуються значно прохолодніші умови.

Напередодні писали, що у північно-західному італійському місті Турин фіксували перебої з електропостачанням, які пов’язують із хвилею спеки та перевантаженням застарілої електромережі.

В Іспанії прогнозують посилення спеки: від середи на більшій частині Піренейського півострова температура підніметься до 40°C, а ночі в багатьох регіонах будуть "тропічними", тобто з мінімальною температурою не нижче 20°C.