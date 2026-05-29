Мадяр ще раз запросив Зеленського на зустріч, але нагадав умови

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр повторив своє запрошення українському президенту Володимиру Зеленському зустрітися на території України, де проживають етнічні угорці, – але після завершення технічних перемовин щодо прав нацменшин.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Мадяр заявив після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у п'ятницю, 29 травня.

Мадяр все ще наполягає на зустрічі з Зеленським, але хоче спочатку вирішення питання угорської нацменшини.

"Ми перебуваємо у технічному контакті з українською стороною. І я справді сподіваюся, що ми зможемо незабаром закрити цю пропозицію з 11 пунктів", – розповів Мадяр.

Він висловив переконання, що "українська сторона зможе гарантувати, що їх (11 пунктів. – "ЄП") буде прийнято як закон протягом кількох місяців".

За словами угорського премʼєра, тільки після цього може відбутися офіційна зустріч між міністрами закордонних справ Угорщини та України.

Петер Мадяр підкреслив, що "продовжуватиме дотримуватися своєї пропозиції" і що "буде дуже радий зустрітися з президентом України десь в Україні" – можливо там, де проживає угорська меншина.

Як повідомляла "Європейська правда", Мадяр також нагадав, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Мадяром в Брюсселі повідомила, що відкриття кластерів для України обговорять на Єврораді 18-19 червня.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

