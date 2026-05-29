В Болгарії просуваються з антикорупційною реформою, щоб отримати 370 млн євро допомоги від ЄС

У п’ятницю болгарські законодавці схвалили законопроєкт про створення антикорупційного органу, що стало важливим кроком на шляху до отримання сотень мільйонів євро Європейського Союзу на відновлення економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Цей законопроєкт, що передбачає створення нової комісії з розслідування справ про корупцію за участю високопосадовців, є кроком вперед після десятиліть безуспішних спроб зміцнити верховенство права в країні, яку часто вважають однією з найкорумпованіших в ЄС.

Законодавство є частиною плану Болгарії в рамках Механізму відновлення та стійкості – умовного пакета на суму 577 млрд євро, запущеного ЄС після пандемії. ЄС може призупинити фінансування, якщо реформи не будуть виконані.

Попередні спроби створити ефективні антикорупційні інститути в основному закінчувалися невдачею, оскільки Болгарія з початку десятиліття перебувала в стані політичної кризи.

Новий законопроєкт, підготовлений тимчасовим урядом, був швидко схвалений після того, як Румен Радев, колишній президент країни, забезпечив собі більшість голосів, здобувши переконливу перемогу на виборах минулого місяця, і вступив на посаду прем'єр-міністра.

"Створення антикорупційної комісії є ключем до ефективної боротьби з корупцією на всіх рівнях – головне, щоб вона могла виконувати цю роботу незалежно", – заявила в четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Радевим у Брюсселі.

Разом із реформами в Генеральній прокуратурі, які ще належить затвердити під час остаточного голосування, ці зміни "дозволять розблокувати майже 370 млн євро призупиненого фінансування для Болгарії", сказала вона.

Нова комісія, члени якої призначатимуться різними інститутами для забезпечення збалансованості, матиме широкі повноваження щодо розслідування корупційних злочинів, пов’язаних із президентом, законодавцями, членами уряду, суддями та іншими посадовими особами.

Політсила Радева "Прогресивна Болгарія" здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. "Прогресивна Болгарія" має одноосібну більшість у новообраному парламенті.

