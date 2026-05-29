Трамп заявив, що розглядає "остаточне рішення" щодо домовленостей з Іраном

Американський президент Дональд Трамп заявив у п’ятницю, 29 травня, що він ухвалює "остаточне рішення" щодо попередньої угоди про продовження припинення вогню з Іраном після суперечливих заяв обох сторін щодо можливих термінів укладення домовленості.

Трамп заявив, що "йде до Ситуаційної кімнати, щоб ухвалити остаточне рішення".

Він повторив свої попередні заяви про те, що Іран "ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби", а також про те, що Ормузька протока має бути відкритою, а всі міни – знищені або вилучені.

Його слова пролунали на тлі невизначеності щодо статусу угоди, що б продовжила чинне припинення вогню на 60 днів, протягом яких, за даними ЗМІ, Іран і США обговорювали б майбутнє ядерної програми Тегерана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.