ЕС финально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в датском председательстве Совета ЕС.
"Рады объявить, что Совет утвердил 19-й пакет санкций", – отметили в комментарии.
Перед тем вечером в датском председательстве сообщили, что получили сообщение от "последней страны, что она теперь готова снять свои оговорки относительно 19-го пакета" – после чего запустили процесс одобрения и прогнозировали его завершение до 8 утра, что и произошло.
"Энергетический" блок пакета санкций предусматривает запрет импорта российского СПГ – через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 года для долгосрочных контрактов, что синхронизировано с планом Еврокомиссии RePowerEU.
Также это ужесточение запрета сотрудничества с "двумя нефтяными гигантами России" и санкции против еще 117 танкеров "теневого флота", что увеличивает общую численность подсанкционных судов до 558.
"Финансовый" блок включает:
- запрет страхования для используемых Россией самолетов и судов на первые 5 лет после продажи в третью страну;
- полный запрет транзакций с 5 российскими банками и расширение существующего запрета на российские электронные платежные системы, в частности "Мир", и санкции против еще 4 банков в Беларуси и Казахстане;
- запрет транзакций с пятью банками, одной криптобиржей и двумя компаниями-тредерами нефти в Таджикистане, Кыргызстане, Парагвае, ОАЭ и Гонконге;
- новый запрет для европейских экономических операторов заключать новые контракты с 9 "специальными экономическими зонами" в РФ и полный запрет на сотрудничество с Алабугой и Technopolis Moscow;
- полный запрет криптовалютных услуг для граждан, резидентов, компаний из РФ.
За обход существующих санкций наказали еще 45 компаний, из которых три в Индии, две в Таиланде и 12 в Китае и Гонконге; многие из них имеют отношение к беспилотным технологиям.
Применены дополнительные экспортные ограничения для усложнения доступа РФ к микросхемам и технологиям, которые могут использоваться в ВПК. В санкционные списки добавят больше лиц и компаний, связанных с ВПК и разработками для военной промышленности.
Расширяется экспортный запрет на промышленные товары, как соли, каучук, стройматериалы, технологические товары.
Расширяются критерии внесения в санкционные списки портов в третьих странах, которые привлекаются для перевозки БпЛА и ракет в Россию или обхода нефтяных санкций.
Вводится новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с 3-месячным переходным периодом.
Устанавливаются новые критерии включения в санкционные списки в связи с причастностью к похищению оккупационными властями РФ украинских детей.
Расширяется запрет на предоставление услуг в сфере ИИ, сложных компьютерных технологий, коммерческих космических услуг. Предоставление в РФ любых услуг, которые все еще не запрещены санкциями, потребует предварительного согласования.
В дополнение, европейским операторам будет запрещено предоставлять услуги, связанные с туризмом в России.
Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас ранее прогнозировала, что утверждение 19-го пакета санкций против России может произойти 23 октября во время заседания Европейского совета.
Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала Еврокомиссию учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.
Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank наложенные Россией штрафы, но безуспешно.