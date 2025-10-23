ЕС финально утвердил 19-й пакет санкций против России

Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в датском председательстве Совета ЕС.

"Рады объявить, что Совет утвердил 19-й пакет санкций", – отметили в комментарии.

Перед тем вечером в датском председательстве сообщили, что получили сообщение от "последней страны, что она теперь готова снять свои оговорки относительно 19-го пакета" – после чего запустили процесс одобрения и прогнозировали его завершение до 8 утра, что и произошло.

"Энергетический" блок пакета санкций предусматривает запрет импорта российского СПГ – через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 года для долгосрочных контрактов, что синхронизировано с планом Еврокомиссии RePowerEU.

Также это ужесточение запрета сотрудничества с "двумя нефтяными гигантами России" и санкции против еще 117 танкеров "теневого флота", что увеличивает общую численность подсанкционных судов до 558.

"Финансовый" блок включает:

запрет страхования для используемых Россией самолетов и судов на первые 5 лет после продажи в третью страну;

полный запрет транзакций с 5 российскими банками и расширение существующего запрета на российские электронные платежные системы, в частности "Мир", и санкции против еще 4 банков в Беларуси и Казахстане;

запрет транзакций с пятью банками, одной криптобиржей и двумя компаниями-тредерами нефти в Таджикистане, Кыргызстане, Парагвае, ОАЭ и Гонконге;

новый запрет для европейских экономических операторов заключать новые контракты с 9 "специальными экономическими зонами" в РФ и полный запрет на сотрудничество с Алабугой и Technopolis Moscow;

полный запрет криптовалютных услуг для граждан, резидентов, компаний из РФ.

За обход существующих санкций наказали еще 45 компаний, из которых три в Индии, две в Таиланде и 12 в Китае и Гонконге; многие из них имеют отношение к беспилотным технологиям.

Применены дополнительные экспортные ограничения для усложнения доступа РФ к микросхемам и технологиям, которые могут использоваться в ВПК. В санкционные списки добавят больше лиц и компаний, связанных с ВПК и разработками для военной промышленности.

Расширяется экспортный запрет на промышленные товары, как соли, каучук, стройматериалы, технологические товары.

Расширяются критерии внесения в санкционные списки портов в третьих странах, которые привлекаются для перевозки БпЛА и ракет в Россию или обхода нефтяных санкций.

Вводится новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с 3-месячным переходным периодом.

Устанавливаются новые критерии включения в санкционные списки в связи с причастностью к похищению оккупационными властями РФ украинских детей.

Расширяется запрет на предоставление услуг в сфере ИИ, сложных компьютерных технологий, коммерческих космических услуг. Предоставление в РФ любых услуг, которые все еще не запрещены санкциями, потребует предварительного согласования.

В дополнение, европейским операторам будет запрещено предоставлять услуги, связанные с туризмом в России.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас ранее прогнозировала, что утверждение 19-го пакета санкций против России может произойти 23 октября во время заседания Европейского совета.

Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала Еврокомиссию учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank наложенные Россией штрафы, но безуспешно.