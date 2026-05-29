Президент Угорщини повторив, що не піде у відставку на вимогу Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок знову заявив, що не збирається залишати свою посаду, як того вимагає новий прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Шуйок наголосив, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки відповідно до закону.

Заклики до своєї відставки з політичних мотивів він схарактеризував як несумісні з конституційним порядком Угорщини.

"Вимоги щодо усунення глави держави, пов’язані з політичними мотивами, а отже, непідвладні тлумаченню на основі Основного закону, створюють у чинному конституційному ладі серйозну суперечливу ситуацію, що негативно впливає на конституційне функціонування та авторитет інституту президента республіки", – йдеться у заяві угорського президента.

Водночас глава держави ще раз наголосив, що, як і раніше, він готовий співпрацювати з урядом, Національними зборами та всіма конституційними органами.

"Якщо законодавча діяльність та законотворчість служать утвердженню та захисту основних конституційних і водночас європейських принципів, а не здійснюються з їх порушенням, немає підстав побоюватися, що глава держави будь-яким чином перешкоджатиме чи гальмуватиме законодавчу діяльність, яка має демократичне уповноваження", – зазначив Шуйок.

Він також додав, що звернувся до Венеційської комісії з проханням дати оцінку наявних конституційних питань та посприяти у "вирішенні суперечливої ситуації з урахуванням європейських конституційних цінностей".

Нагадаємо, 13 травня Мадяр заявив, що новий уряд дає час Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону. 18 травня Мадяр повторив свою вимогу.

Після цього Шуйок заявив, що не піде з посади.