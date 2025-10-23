Президент Володимир Зеленський прибув на засідання Європейської ради.

Про це пише "Європейська правда".

Перед засіданням Зеленського зустрів президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Він подякував Кошті за запрошення на засідання, а також за рішення щодо 19-го пакета санкцій.

Зеленський заявив, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу, а також санкції США проти російських нафтових компаній – це хороший сигнал для інших країн приєднатися до них.

Як відомо, Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Також Сполучені Штати вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.