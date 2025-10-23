Зеленский прибыл на заседание Европейского совета
Президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского совета.
Об этом пишет "Европейская правда".
Перед заседанием Зеленского встретил президент Европейского совета Антониу Кошта.
Он поблагодарил Кошту за приглашение на заседание, а также за решение по 19-му пакету санкций.
Зеленский заявил, что 19-й пакет санкций Европейского Союза, а также санкции США против российских нефтяных компаний – это хороший сигнал для других стран присоединиться к ним.
Как известно, Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.
Также Соединенные Штаты впервые за второй каденции Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.