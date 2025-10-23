Президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского совета.

Об этом пишет "Европейская правда".

Перед заседанием Зеленского встретил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Он поблагодарил Кошту за приглашение на заседание, а также за решение по 19-му пакету санкций.

Зеленский заявил, что 19-й пакет санкций Европейского Союза, а также санкции США против российских нефтяных компаний – это хороший сигнал для других стран присоединиться к ним.

Как известно, Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

Также Соединенные Штаты впервые за второй каденции Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.