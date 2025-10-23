Трамп вдарив санкціями по "Роснєфті" та "Лукойлу"

Сполучені Штати вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Мінфіну США від 22 жовтня.

Офіс з контролю за зовнішніми активами(OFAC) оголосив про нові санкції "внаслідок нестачі серйозної відданості Росії мирному процесу задля завершення війни в Україні".

"Сьогоднішні санкції посилять тиск на енергетичний сектор Росії та погіршать спроможність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини і підтримувати свою ослаблену економіку", – зазначають у заяві.

Зокрема, під санкції потрапляють "Роснєфть" та "Лукойл".

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це сигнал для Кремля про те, що час для "припинення вбивств і негайного припинення вогню".

"З огляду на відмову президента Путіна припинити цю беззмістовну війну, Мінфін накладає санкції на найбільші нафтові компанії, що фінансують воєнну машину Кремля. Мінфін готовий до нових кроків, якщо буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа для завершення цієї війни. Закликаємо союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій", – заявив Бессент.

На додачу до "Роснєфті" й "Лукойлу", у списку опинилися ще низка прямо пов’язаних з ними дочірніх компаній та усі, де від 50% акцій прямо чи опосередковано належать вищезгаданим.

Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.

Зазначимо, у попередні дні з'явилася низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, опинилась під питанням через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги.

Водночас Кремль та влада Угорщини переконували, що підготовка до зустрічі триває, та називали повідомлення спробами зірвати її.