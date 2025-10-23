Зеленський просить ЄС зняти "штучну блокаду" і відкрити кластери для України

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України.

Про це він сказав під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що тривала блокада руху України в ЄС є "несправедливою" та "недоброю" і для України, і для Європи.

"Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Блокада є штучною і ми повинні знайти шлях рухатись вперед", – сказав президент.

Він наголосив, що розширення ЄС означає більше стабільності у Європі, і також воно є частиною спільної оборони і геополітичної безпеки.

"Я закликаю вас знайти шлях, щоб ЄС дотримав своєї обіцянки – так, як Україна дотримує своєї", – додав Зеленський.

Як повідомляла "ЄП", лідери 26 держав-членів ЄС на саміті в Брюсселі планують ухвалити рішення про готовність України до відкриття переговорів з Євросоюзом за трьома кластерами.

