Всі лідери ЄС, крім Орбана, заявлять про готовність відкрити три кластери для України

Лідери 26 держав-членів ЄС на саміті в Брюсселі, що пройде 23-24 жовтня, планують ухвалити рішення про готовність України до відкриття переговорів з Євросоюзом за трьома кластерами.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

За даними "ЄП", на саміті Євросоюзу 23-24 жовтня планують ухвалити рішення про те, що Україна готова та гідна того, щоб ЄС відкрив із нею вступні переговори за трьома з шести кластерів.

Оскільки угорський прем'єр Віктор Орбан виступить проти цього пункту, очікується, що він буде ухвалений голосами 26 лідерів держав Євросоюзу.

Зокрема, у рішенні Єврорада заявить, що Україна у надзвичайно складних умовах досягла значного прогресу на шляху до членства в ЄС, та візьме до уваги оцінку Єврокомісії, що кластери "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини" готові до відкриття.

Єврорада закличе Україну, Раду ЄС та Єврокомісію продовжити роботу над процесом приєднання на основі принципу заслуг.

Як повідомлялося, Україна просить ЄС розпочати неофіційний процес, поки Угорщина блокує вступні переговори.

