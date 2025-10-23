Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети, у тому числі Tomahawk, від європейських держав.

Про це він сказав під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, коли мова йде про зброю дальньої дії для України, то мається на увазі, що режим Путіна повинен відчути реальні наслідки цієї війни.

"І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, бо це дійсно має значення для Росії. І ця зброя дальньої дії є не тільки в США, деякі європейські країни також її мають, включаючи "Томагавки". Ми вже ведемо переговори з країнами, які можуть допомогти", – сказав президент.

Він додав: Путін добре розуміє, що зброя дальньої дії може справді змінити хід війни.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому з президентом США. Очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

ЗМІ пізніше писали, що Трамп у закритій розмові з президентом України дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.